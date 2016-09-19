بالصور..القوات العراقية تسقط طائرة تجسس تابعة لـ «داعش» بمحافظة الأنبار

قامت القوات العراقية، بإسقاط طائرة تصوير تابعة لتنظيم داعش، لمعرفة تحركات القوات العراقية بمحافظة الأنبار غربى العراق.

وذكر مصدر أمنى، أن الطائرة تم إسقاطها في قضاء الرطبة غربي العراق، بعد رصدها من قبل منتسبي اللواء 18 من الشرطة الاتحادية، وأكمل المصدر، أن الطائرة كانت في مهمة تصويرية لتعقب مواقع وتحركات الشرطة الاتحادية في قضاء الرطبة، والذي استعادته القوات العراقية من قبضة تنظيم “داعش” قبل نحو أربعة أشهر، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك الإخبارية.