منى مينا: الدولة تنفق في جهات ليست ضرورية.. وتصريحات وزير الصحة «غير منصفة»

قالت منى مينا وكيل نقابة الأطباء، إن وفدًا من نقابات الأطباء، وأطباء الأسنان، توجهوا لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين لمقابلة مستشار الوزير، لبحث أزمة عدم تطبيق قرار المحكمة الإدارية الخاص بصرف بدل العدوى بقيمة ألف جنيه بدلا من 19 جنيهًا.

وأضافت وكيل نقابة الأطباء في تصريح لـ«ONA »أن نقابة الأطباء قامت برفع جنحة مباشرة ضد رئيس الوزراء، ووزير الصحة، بصفتهما موظفان حكوميان امتنعا عن تنفيذ حكم قضائي عقب حصول النقابة على حكم استحقاق الأطباء لـ”بدل العدوى”، في 28 نوفمبر 2015، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ الحكم.

وأنتقدت منى مينا تصريحات وزير الصحة، الخاصة بأن خزانة الدولة لا تستطيع أن تتكبد المزيد من المصروفات، واصفة أياها بالتصريحات الغير منصفة، مشيرة إلى أن خزانة الدولة لديها الكثير من الانفاقات في أشياء ليست من الضروريات، ويمكن الاستغناء عنها.

يذكر أن نقابة الأطباء، خاطبت نقابتي الأسنان والصيادلة للمشاركة بوفد من أعضاء مجلس النقابتين لمقر مجلس الوزراء، للتأكيد أن قضية «بدل العدوى» هي قضية عامة تهم جموع أعضاء الفريق الطبي.

المراسل عمر جمال