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السيطرة على حريق محل ملابس بمنطقة حدائق الأهرام بدون إصابات

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السيطرة على حريق محل ملابس بمنطقة حدائق الأهرام بدون إصابات السيطرة على حريق محل ملابس بمنطقة حدائق الأهرام بدون إصابات

>كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شب داخل محل ملابس بمنطقة حدائق الأهرام، بعد الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماده دون وقوع أى إصابات.

 

كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى محل ملابس بحدائق الأهرام، وعلى الفور انتقل ضباط وأمناء الإدارة إلى مكان الواقعة وبصحبتهم سيارات لإخماد الحريق.

 

وقام رجال الإطفاء بمحاصرة النيران، ومنع خطر امتدادها، وعمل كردون أمنى بمحيط الحريق وتم إخماد النيران المشتعلة بالمكان بدون معرفة أسباب الحريق.


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