ضبط 42 طن أرز قبل تهريبها للسودان بمنطقة الشيخ سالم بمرسى علم

تمكنت مباحث مرسى علم جنوب البحر الأحمر من ضبط كمية كبيرة من الأرز قبل تهريبها للسودان، و6 سائقين الذين كانوا يقودون السيارات المحملة بالأرز بمنطقة الشيخ سالم بمرسى علم.

كانت معلومات قد وردت للنقيب إسلام ياسين معاون مباحث قسم شرطة مرسى علم وتم العرض على الرائد رامى الجندى رئيس مباحث مرسى علم، وبإخطار العميد محمد هندى مدير مباحث المديرية، أمر بإعداد كمين أمنى لضبط كميات الأرز المهربة والمهربين.

وبعد إعداد الأكمنة اللازمة بمنطقة الشيخ سالم تمكن النقيب إسلام ياسين والنقيب آدم عبد الرحمن معاونى مباحث القسم من ضبط 6 سيارات نصف نقل تقل كلا منها 7 أطنان أرز، بمجموع 42 طنا، قبل تهريبها عبر المدقات الجبلية للشلاتين ثم تهريبها للسودان.

كما تم القبض على 6 سائقين هم "مصطفى.م" 34 سنة، و"أحمد.ع" 29 سنة، و"رمضان.ح" 25 سنة، و"مصطفى.ح" 34 سنة، و"شعبان.ز" 28 سنة، مقيمين إدفو أسوان، و"عبد الجواد. س" 34 سنة مقيم الأقصر.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة، والسيارات، وتحرر محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.