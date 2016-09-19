بعد اتهامه بهتك عرضها.. طالبة تبرئ طليق شقيقتها من اغتصابها: متجوزين عرفى

قضت الدائرة السابعة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، ببراءة "أحمد.س" 23 عاما حداد، من تهمة هتك عرض فتاة لم تتجاوز 16 عاما.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل مندور وعضوية المستشارين شريف فؤاد عزب وسامح السنوسى، وسكرتارية مصطفى شوقى.

تعود تفاصيل القضية إلى تقدم والد المجنى عليها وتدعى "رحمة.ا" طالبة، ببلاغ إلى قسم شرطة المرج، يفيد بقيام المتهم بهتك عرض ابنته، واغتصابها تحت تهديد السلاح.

وذكرت المجنى عليها أن المتهم طليق شقيقتها، قام باستدراجها إلى منزل صديق له وقام باغتصابها تحت تهديد السلاح "مطواة".

وخلال جلسة محاكمة المتهم انكرت المجنى عليها أقوالها فى التحقيقات، وأكدت أنه تربطها مع المتهم علاقة عاطفية تطورت لإتمام زواجهما عرفيا، وأنه لم يمارس معها الرذيلة عنوة، قائلة: "إحنا متجوزين عرفى".

وأصدرت المحكمة قرارها ببراءة المتهم، بعد تراجع المجنى عليها عن أقوالها التى ذكرتها خلال تحقيقات النيابة.