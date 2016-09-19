شرطة الاتصالات تضبط منظومة اتصالات غير شرعية بطنطا

تمكنت شرطة الاتصالات من ضبط مواطن أقام منظومة اتصالات غير شرعية وبث الإشارة عبر تثبيت أجهزة الإرسال أعلى سطح العقار بمنزله بطنطا.

وردت معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات بإشراف العميد خالد عميش مدير مباحث الاتصالات، تفيد بقيام "م.ا" بتوصيل خدمة الإنترنت من شركةTE DATA بسرعة 4 ميجا، وإقامة منظومة اتصالات غير شرعية وبث الإشارة عبر تثبيت أجهزة الإرسال أعلى سطح العقار بمنزله، ويتم استخدمها فى إقامة منظومة اتصالات غير شرعية والإعلان عنها وتقديم خداماتها للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمخالفة قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ، ومخالفة شروط التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات وتقاضى مبالغ شهرية تتفاوت قيمتها حسب السرعة المتعاقد عليها واستخدام العقار المقيم به مركزا لإدارة ذلك النشاط .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف محل إقامة المتهم بحملة تفتيشية مكبرة، وبحوزته نظام كامل لتمرير المكالمات، وجارى تقدير قيمة الخسائر والأضرار الواقعة على الشركة المصرية للاتصالات بمعرفة اللجنة الفنية.

وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية بتحرير المحضر اللازمة بفرع مباحث تليفونات طنطا وجارى إرسال والمضبوطات لقسم شرطة شبين لقيده وعرضه على النيابة.