انتشال جثة سيدة بعد انقلاب سيارة يستقلها عدد من الركاب في ترعة بفرشوط

صرح مصدر مسئول بصحة قنا أن مستشفى فرشوط المركزى استقبلت منذ قليل جثة سيدة وشخص آخر مصاب على خلفية وقوع حادث انقلاب سيارة بترعة فى فرشوط تستقل عدد من الركاب.

وأضاف المصدر أنه انتقلت سيارات الإسعاف الى موقع الحادث وأن قوات الإنقاذ النهرى بمساعدة أهالى فرشوط وقوة أمنية برئاسة النقيب عمرو عبد الباسط تمكنوا منذ قليل من انتشال جثة سيدة تدعى منى عبد الرحيم ، وآخر مصاب لم يتم التوصل لهويته ، وتم نقلهما إلى مستشفى فرشوط المركزي.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الآهالى جهودها للبحث عن آخرين غارقين بالترعة.