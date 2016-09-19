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عودة كهربا ضمن 9 محترفين ينضمون للمنتخب ضد الكونجو واستبعاد سام مرسي

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عودة كهربا ضمن 9 محترفين ينضمون للمنتخب ضد الكونجو واستبعاد سام مرسي عودة كهربا ضمن 9 محترفين ينضمون للمنتخب ضد الكونجو واستبعاد سام مرسي

عاد محمود عبد المنعم "كهربا" نجم اتحاد جدة لقائمة منتخب مصر المستدعاة لمواجهة الكونجو يوم 9 أكتوبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأعلن إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر أسماء المحترفين التسعة الذين سينضمون لمنتخب بداية من شهر أكتوبر المقبل استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته ضمن المجموعة الخامسة لقارة إفريقيا بمواجهة الكونجو يوم 9 من شهر أكتوبر المقبل.

وينضم المحترفون التسعة إلى معسكر في الأول من شهر أكتوبر وتم استبعاد سام مرسي لاعب ويجان المعار إلى بارنسلي بسبب التجنيد.

وتضم المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 مصر وغانا والكونجو وأوغندا

وجاءت أسماء المحترفين التسعة كالتالي:

عمر جابر (بازل) – محمد صلاح (روما) – محمد النني (أرسنال) – أحمد حسن كوكا (براجا) – محمد عبد الشافي (أهلي جدة) – محمود عبد المنعم "كهربا" (اتحاد جدة) – محمود حسن "تريزيجيه" (موسكرون) – أحمد المحمدي (هال سيتي) – رمضان صبحي (ستوك سيتي)

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فيديو اليوم السابع

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