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باسم علي: سوء الحظ هو السبب الرئيسي لإصابتي.. ولن أتسرع في عودتي

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باسم علي: سوء الحظ هو السبب الرئيسي لإصابتي.. ولن أتسرع في عودتي باسم علي: سوء الحظ هو السبب الرئيسي لإصابتي.. ولن أتسرع في عودتي

ألقى باسم علي مدافع الأهلي اللوم على سوء الحظ مشيرا إلى أنه السبب الرئيسي وراء إصابته ضد الإسماعيلي، وأوضح أنه لن يتسرع في عودته لصفوف فريقه مرة أخرى مستفيدا من فترة التوقف الدولي.

وكان باسم قد استبدل في الشوط الأول من مباراة الأهلي والإسماعيلي التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وصرح باسم للصحفيين "ما حدث كان قضاء وقدر وأتقبله وسأسعى بجدية للعودة من جديد لإعلان جاهزيتي مرة أخرى".

وأضاف "أنا بحاجة لما يقرب من 3 أسابيع للعودة، ولن أتسرع في تنفيذ برنامجي التأهيلي لضمان العودة بشكل جيد، خاصة وأن ذلك النوع من الإصابات يتجدد باستمرار".

وتابع "لم أشكو من الإصابة خلال عمليات الإحماء قبل اللقاء، سوء الحظ فقط هو السبب الرئيسي وراء إصابتي".

واستطرد "الأحمال البدنية التي خضعت لها في معسكر الفريق قبل انطلاق الدوري، من حسن حظي أن هناك فترة توقف قادمة بعد مباراتي المقاولون ودجلة بسبب مواجهة ضد الكونجو في تصفيات كأس العالم".

وأتم "تلك الفترة ستكون مناسبة لكي أعود جاهزا للمشاركة مرة أخرى في المباريات".

ويواجه الأهلي نظيره المقاولون ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري يوم الخميس.

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