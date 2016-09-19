نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى يدين هجوم الميليشيات على الهلال النفطى

أدان نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى على القطرانى، هجوم عصابات إبراهيم الجضران وميليشيات المفتى المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغريانى، تحت ما يسمى سرايا الدفاع عن بنغازى بقيادة زياد بلعم التابع لتنظيم القاعدة الإرهابى على الهلال النفطى.

وأوضح "القطرانى" فى بيان له، اليوم الاثنين، أن هجوم هذه العصابات الإرهابية على الموانئ النفطية هدفه إرباك المؤسسة الوطنية ووقف تصدير النفط وتدمير البنى التحتية للموانئ النفطية وتجويع الشعب والتسبب فى تفاقم معاناته وأزمته الاقتصادية والمعيشية.

وأثنى نائب رئيس المجلس الرئاسى، على حرس المنشآت النفطية ورجال القوات المسلحة العربية الليبية وتضحياتهم لصد الاعتداء على ثروة الليبيين ومصدر قوتهم الوحيد، مشيداً بالقيادة العامة للقوات المسلحة لنجاحها فى القضاء على هذه العصابات والميليشيات.

وناشد القطرانى أهالى منطقة الهلال النفطى وربوع ليبيا كافة للوقوف صفاً واحداً لمنع المساس بالموانئ والحقول النفطية واستئصال بؤر التطرف والإرهاب أينما وحيثما وجدت.