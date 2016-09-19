الشقيقان أحمد وكريم فهمي يكشفان قصص الطفولة الكوميدية مع منى الشاذلى..الخميس

يستضيف برنامج “معكم.. منى الشاذلي”، الذي يذاع على شاشة “سي بي سي”، الشقيقان أحمد فهمي وكريم فهمى، ليكشفا عن حكايات الثنائى الأسرية، وذلك يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن المتوقع أن يكشف الشقيقان عن عدة قصص وحكايات أسرية جمعتهما منذ طفولتهما بشكل كوميدي للغاية، ويتحدثان عن سبب إصابة والدهما بأزمة قلبية جراء تصرفاتهما، وسبب طرد والدهما أحمد من المنزل لمدة أسبوع بسبب فاتورة التليفون المنزلي.

ويحكي الثنائي، للإعلامية مني الشاذلي، الحكايات المضحكة بينهما، ومن بينها حكاية تقبيل كريم لصديقة أحمد، عندما كانا صغارًا، والتي كشفها كريم، وقال إن أحمد يعلم بهذه القصة لأول مرة خلال التصوير، وقال كريم إن مبرره لفعل ذلك هو أن أحمد شقيقه ويتقاسما كل شيء، ويوضح أحمد فهمي، خلال اللقاء حقيقة انفصاله عن النجمين “ماجد وشيكو” بعد أن قدم معهما عددًا من الأفلام الناجحة.