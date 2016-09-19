بان كي مون يدعو إلى زيادة الدعم للدول الأكثر استقبالًا للاجئين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الأثنين، المجتمع الدولي لضرورة احترام كرامة وحقوق اللاجئين، مشيرًا إلى أن الدول التي تستقبل المهاجرين قليلة لذلك فلا بد من العمل على زيادة الدعم للدول الأكثر استقبالًا لهم ، ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز عربية) الإخبارية.

يشار إلى أن سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون قال -أمس- إن مؤتمر قمة الأمم المتحدة المعني باللاجئين والمشردين يمثل إنجازًا كبيرًا في لحظة حاسمة، مضيفًا أنه يوجد اليوم أكثر من 244 مليون مهاجر في العالم، ويزيد حاليًا عدد المهاجرين قسرًا من ديارهم عن 65 مليون شخص، نصفهم من الأطفال.

ولفت بان كي مون في رسالة له قبل انطلاق أعمال هذه القمة التي بدأت اليوم إلى أن مؤتمر القمة هو أول تجمع من نوعه لكبار القادة لمناقشة مسألة اللاجئين والمهاجرين.

أ ش أ