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نقيب الأطباء: لن نصعد في قضية «بدل العدوى» إلا بعد استنفاذ الخطوات القانونية

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نقيب الأطباء: لن نصعد في قضية «بدل العدوى» إلا بعد استنفاذ الخطوات القانونية نقيب الأطباء: لن نصعد في قضية «بدل العدوى» إلا بعد استنفاذ الخطوات القانونية

نقيب الأطباء حسين خيري

قال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إن وفدًا من نقابتي الأطباء، وأطباء الأسنان، توجه لمقابلة مستشار رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، للمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية الخاص بصرف بدل العدوى بقيمة ألف جنيه بدلا من 19 جنيهًا.

وكشف الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، في تصريح لـ«ONA» أن نتائج مقابلة مستشار رئيس الوزراء تلخصت في عددًا من الوعود والتوصيات، التي جاء أبرزها، إرسال تقرير، ومخاطبة رئيس الوزراء شخصيًا، بشأن تنفيذ وزير الصحة للحكم، مضيفًا أنه سيتم اتخاذ الخطوات لتنفيذ الحكم.

وأشار خيري إلى أن النقابة لن تقوم بالتصعيد في هذا الوقت، إلا بعد استنفاذ كافة الخطوات القانونية والشرعية.

يذكر أن نقابة الأطباء، خاطبت نقابتي الأسنان والصيادلة للمشاركة بوفد من أعضاء مجلس النقابتين لمقر مجلس الوزراء، للتأكيد أن قضية بدل العدوى هى قضية عامة تهم جموع أعضاء الفريق الطبى.

المراسل عمر جمال

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