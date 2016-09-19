توقيع عقود سد النهضة الأثيوبي فى العاصمة الخرطوم غدًا

يوقع غداً وزراء الرى بمصر والسودان وإثيويبا، العقود النهائية لدراسات سد النهضة الإثيوبي، فى احتفال عام بالعاصمة السودانية “الخرطوم”، بحضور ممثلي المكاتب الفنية “بى آر ٱل” و”أرتيليا” المسئولان عن إعداد الدراسات التى ستحدد آثار السد على دولتى المصب “مصر والسودان”، إلي جانب المكتب القانوني كوربت” الذى سيتولى التنسيق بين الدول الثلاث فيما يخص المعلومات والتقارير والتعامل المالي للدراسات.

وانتهت اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى، اليوم من أولى جلسات اجتماعها الـ 12، المعقود حالياً بالخرطوم، بحضور وفود مصر والسودان وإثيوبيا.

يشار إلى أنه متوقع أن يؤثر سد النهضة، على حجم الطاقة المنتجة من السد العالي بنسبة 37% فور عملية تخزين المياه فى بحيرة سد النهضة، حتى تتوقف الطاقة الكهربائية من السد العالي خلال 10 سنوات، بالإضافة إلى أنه سيؤدى إلى عجز مائي فى إيرادات النهر أمام السد العالي تصل إلى 44.7 مليار متر مكعب خلال 4 سنوات من تشغليه.

واستغلت الحكومة الإثيوبية، ثورات الربيع العربي وانشغال مصر بثورة 25 يناير 2011، وأعلنت عن مشروع سد النهضة الإثيوبى، فى فبراير 2011، علي النيل الأزرق، وتم وضع حجر الأساس له في 2 أبريل 2011.

يشار إلى أن سعة تخزين السد الذى تهدف إثيوبيا لتنفيذها حالياً، تقدر بنحو 74 مليار م3، بارتفاع يقدر بنحو 145 م.

> وتم تأجيل توقيع عقود السد أكثر من مرة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

وأعلن رئيس الجانب المصرى، المهندس أحمد بهاء – فى تصريحات صحفية – أنه تم خلال الجلسة التوافق على كل مستندات التعاقد4، وتوقيعها بالأحرف الأولى، من رؤساء اللجان الفنية، بعدد 5 نسخ، تضم كل منها 200 صفحة، مشيرا إلى أن كل ملاحظات الدول، قد تم أخذها فى الاعتبار بالتوافق، فى مناخ ودى وإيجابى.

وقال، إن أعضاء الوفد المصرى بذلوا جهودا كبيرة، خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنهم راجعوا كل كلمة فى العقود، وتم التشاور حول كل نقطة، واستشارة المكتب القانونى المسئول .

ومن جانبه، أكد الدكتور علاء الظواهرى عضو الوفد المصرى، أن اتفاق إعلان المبادئ، الموقع بين رؤساء الدول الثلاث، وبنود عقود الدراسات الفنية،ستكون هى محددات التزام الدول الموقعة بجميع بنودها.

ومن أغسطس 2014، وهى مرحلة بدء المفاوضات على المستوي الوزاري بين الدول الثلاث، وحتى نهاية 2015، كان قد تم عقد 11 اجتماعا بحضور وزراء الري والموارد المائية، واللجنة الوطنية الثلاثية، فى مصر والسودان وإثيويبا لاختيار المكتبين الاستشاريين، بالإضافة إلى 3 اجتماعات أخرى ضمت وزراء الخارجية.

يشار إلى أن اللجنة الثلاثية الوطنية لسد النهضة، جاء تشكيلها، ضمن نتائج الاجتماع الوزاري الثلاثي الرابع لمصر وإثيوبيا والسودان، الذى عقد فى الخرطوم من 26-25 أغسطس الماضى 2014، بمشاركة وزراء الري فى الدول الثلاث.

ووقع رؤساء الدول الدول الثلاث فى مارس 2015، إعلان مبادئ سد النهضة، ونص على 10 بنود، وتتضمن بعضها التعويض حال تحقق ضررها من السد.