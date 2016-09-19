مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 7 من المتلاعبين بأسعار كروت المحمول

شنت مباحث التموين بالإسماعيلية حملة استهدفت الأسواق لمراقبة الأسعار والأغذية، وتمكنت من ضبط 7 من بائعى كروت المحمول لبيعهم بأزيد من السعر المقرر .

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود فاروق مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام مباحث تموين الإسماعيلية بتنظيم حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسعار فى الإسماعيلية برئاسة العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والمقدم عادل الجزار وكيل المباحث.

تمكنت الحملة من ضبط "محروس. ص. أ" 42 سنة صاحب محل بقرية نفيشة – دائرة مركز الإسماعيلية، وذلك لامتناعه عن بيع كروت شحن التليفونات المحمولة بغرض رفع أسعارها بالأسواق، حيث تم ضبط ( 57 ) كارت مختلف الفئات والشركات، و"وليد .م. إ " 30 سنة صاحب محل بطريق السويس والمقيم بذات العنوان وذلك لامتناعه عن بيع كروت شحن التليفونات المحمولة بغرض رفع أسعارها بالأسواق، حيث تم ضبط (50) كارت مختلف الفئات والشركات و"أحمد. م .ر" 48 سنة صاحب محل اتصالات الكائن بعزبة أبو حسان ــ دائرة مركز أبو صوير والمقيم ذات العنوان وذلك لقيامه ببيع كروت شحن التليفونات المحمولة بأزيد من السعر المقرر، حيث تم ضبط ( 15 ) كارت مختلف الفئات والشركات.

وكما تم ضبط "رضا. م .ح" 35 سنة صاحب محل اتصالات الكائن بطريق السويس ــ دائرة مركز الإسماعيلية والمقيم ذات العنوان وذلك لقيامه ببيع كروت شحن التليفونات المحمولة بأزيد من السعر المقرر، حيث تم ضبط ( 6 ) كروت مختلف الفئات والشركات و" محمود. إ .م" 29 سنة صاحب محل اتصالات الكائن بطريق السويس ــ دائرة مركز الإسماعيلية والمقيم ذات العنوان وذلك لقيامه ببيع كروت شحن التليفونات المحمولة بأزيد من السعر المقرر، حيث تم ضبط ( 35 ) كارت مختلف الفئات والشركات و" سمير. ر .ع" 35 سنة صاحب محل اتصالات الكائن المحطة الجديدة ــ دائرة قسم أول وذلك لقيامه ببيع كروت شحن التليفونات المحمولة بأزيد من السعر المقرر، حيث تم ضبط ( 55 ) كارت مختلف الفئات والشركات و"حسين .م .ح" 21 سنة صاحب محل اتصالات الكائن شارع هدى شعراوى ــ دائرة قسم ثان وذلك لقيامه ببيع كروت شحن التليفونات المحمولة بأزيد من السعر المقرر حيث تم ضبط (26) كارت مختلف الفئات والشركات وكذا (60) علبة سجائر.

كما تمكنت الحملة من ضبط " محمد .ع. ر" 20 سنة صاحب سوبر ماركت بناحية حى السلام ــ دائرة قسم ثان وذلك لحيازته كمية من مصنعات اللحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام الآدامى وزنت حوالى (60 كيلو جرام) و (35) عبوة عصير و" أحمد. م. ا" 36 سنة صاحب سوبر ماركت الكائن طريق السويس مقيم ابو حسان ــ دائرة مركز الإسماعيلية وذلك لحيازته كمية من السكر ناقص الوزن وزنت حوالى ( 55 كيلو جرام)و " عبدالحميد. أ .م " 32 سنة صاحب محل الكائن حى الصفا ــ دائرة قسم ثالث وذلك لبيعه سجائر بأزيد من السعر المقرر.

تحررت المحاضر اللازمة للمخالفين وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.