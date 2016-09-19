7448 طالب يتقدمون بتظلمات لوزارة التعليم فى الثانوية العامة

أكد محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، أن لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية، قامت باستقبال تظلمات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، والمتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2015/2016، وفقًا للإجراءات التى تم إعلانها، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بفتح باب التظلمات لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، اعتبارًا من 26/7/2016.

وأضاف سعد، أن حصيلة عدد الطلاب المتقدمين للإطلاع على أوراق إجاباتهم للتظلمات قد وصل إلى 7448 طالب وطالبة، وأن عدد كراسات الإجابة للمواد المتظلم منها، قد وصل إلى 22549 ورقة إجابة.