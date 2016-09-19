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كيرى: وقف إطلاق النار فى سوريا مستمر لكنه “هش”

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كيرى: وقف إطلاق النار فى سوريا مستمر لكنه “هش” كيرى: وقف إطلاق النار فى سوريا مستمر لكنه “هش”

جون كيرى_أرشيفية

قال وزير الخارجية الأمريكيي، جون كيري، اليوم الاثنين، أن وقف إطلاق النار فى سوريا مستمر ولكنه هش، وجاء ذلك وسط أنباء بأن القتال تصاعد بعد أسبوع من تراجع أعمال العنف وما زال من المتعذر إيصال المعونات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة فى حلب.
> وببحسب “رويترز”، قال كيرى لدى لقائه بنظيره الفاتيكانى فى نيويورك “وقف إطلاق النار الأساسى مستمر ولكن هش.. نحن بانتظار الحصول على آخر المستجدات من فريقنا المجتمع حاليا مع الروس فى جنيف.”

وأشار إلى أن المعونة الإنسانية ينبغى أن تصل إلى ثمانية مواقع اليوم وأن هذا جزء أساسى من وقف إطلاق النار الذى تم التفاوض بشأنه مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قبل أكثر من أسبوع.

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