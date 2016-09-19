روسيا: واشنطن والمعارضة السورية لم تنفذ أي بند من اتفاق جنيف حول الهدنة

أكد سيرجي رودسكوي، رئيس دائرة العمليات لدى هيئة الأركان الروسية، اليوم الأثنين، أن واشنطن وفصائل المعارضة السورية لم تنفذ أي بند من بنود اتفاق جنيف الأخير حول الهدنة في سوريا.

وقال رودوسكوي – في تصريحات نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين – إن الالتزامات التي لم تنفذها الولايات المتحدة هي عدم الفصل بين المعارضة المعتدلة و(جبهة النصرة).

وشدد على أن الطيران السوري والروسي لم يستهدف طيلة أسبوعين أي منطقة شملتها اتفاقات جنيف، مشيرا إلى أنه لم يبرز أحد لهم أي دليل يثبت هذه الادعاءات.

وأكد أن الجانبين السوري والروسي قد نفذا جميع التزاماتهما في إطار اتفاقات جنيف التي لم تفصح عنها روسيا حتى الآن تلبية لطلب من واشنطن، معتبرا أنه لا جدوى من التزام دمشق وحدها بالهدنة، فيما يخرقها المسلحون.

وأشار إلى أن المشاكل التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى شرق حلب ناجمة عن عدم انسحاب فصائل المعارضة الخاضعة للولايات المتحدة عن محيط الكاستيلو، وتخلفها عن تجهيز الحاجز المتفق عليه على طريق الكاستيلو وتسليمه للهلال الأحمر السوري كما نصت اتفاقات جنيف.

واعتبر أنه لا تتوفر لدى واشنطن أي أدوات للضغط على المعارضة السورية المعتدلة، وليست على أدنى دراية بالوضع في سوريا، وأن الضربة الجوية التي نفذها التحالف الدولي مؤخرا في دير الزور على مواقع الجيش السوري خير شاهد على ذلك.

أ ش أ