افتتاح أكبر حديقة مائية عائمة فى العالم بدبى

افتُتحت بدبى فى الآونة الأخيرة أكبر حديقة مائية عائمة فى العالم تضم مزالج وأنفاق ومسارات بها حواجز وعمليات قفز على وسائد وتسلق جدران للأطفال والكبار على السواء. وتقع الحديقة العائمة على بعد مئات الأمتار من الشاطئ.

وبحسب “رويترز”، تُقام الحديقة على مساحة 2700 متر مربع وتتسع لما يصل إلى 500 شخص وتأخذ شكل الشعار الجديد لمدينة دبى.

وقال أحمد بن الشيبة صاحب المشروع “فكرة تصميم اللعبة جت (جاءت) من أول شى قاعدتنا أنه نكون دائما الأحسن والأفضل والأكبر. فسويت (أجريت) بحث عرفت شو أكبر واحدة فى العالم. قلت خلينى أسوى شى أكبر منها. قلت ما بدى أسويها بشكل عام قلت أسويها ليها معنى.”

وأضاف “أنا إماراتى وأفتخر إنى إماراتى. قلت خلينى أثبت وجودى كإماراتى بأنى أسوى أكبر واحدة فى العالم على شكل لوجو (شعار) دبى. ”

ويرى زوار الحديقة فيها متنفسا للكبار والصغار على السواء لممارسة السباحة والتسلق فى الحديقة العائمة المقامة بأسلوب غابة للألعاب الرياضية وممارسة تمارين رياضية أثناء اللعب.

وقال زائر يدعى كرم هانى أبو نعاس “أحلى شى باللعبة روح التحدى. يعنى بتفوت. بتفوتوا كجروب (كمجموعة) أنتم سوا وبتشوفوا من بيخلص أول. ومسارات فيه عدة مسارات.. حوالى فى تسع مسارات وكل مسار بيأخذ وقت. بيأخذ مجهود.. بترجع بتعيد بتنزل وبتطلع.”

وأضاف زائر آخر يدعى أحمد صفوان “أول شى بتشوفها من بعيد بتفكرها لعبه أولاد صغار بس تفوت صراحة بتنصدم أنه يعنى بدك القوة حتى يكملوا الصراحة.”

وتُضاف هذه الحديقة إلى قائمة طويلة من المشروعات التى تحطم أرقاما قياسية والفريدة من نوعها فى دبى.

فدبى فيها أطول مبنى فى العالم وهو برج خليفة وأول مبنى إدارى مُقام بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد فى العالم وأول مشروع للمنازل العائمة فى العالم كل منها عبارة عن فيلا من ثلاثة طوابق أحدها تحت الماء يطل على مناظر طبيعية من الشعب المرجانية.

وافتُتحت الحديقة المائية العائمة فى وقت سابق من شهر سبتمبر أيلول وهى متاحة لأى شخص يتجاوز عمره ثمانى سنوات.

وارتداء سترة النجاة إلزامى أثناء التواجد فى الحديقة المائية كما يُشترط أن يكون الزوار من القادرين على السباحة.