«البحوث والدراسات» تقيم دورة تثقيفية لتأهيل القيادات للمشاركة بالمحليات

يقيم المركز المصري للبحوث والدراسات الأمنية، يومي الجمعة والسبت 23 و24 سبتمبر، من الساعه ٥ مساءًا حتي الساعه ٩ مساءًا، دورة مجانية بعنوان «التثقيف السياسي وإعداد الكادر القائد»، ويحاضر فيها الدكتورة حنان مصطفى المحاضر في الأكاديمية العربية للتعليم الإلكتروني والتدريب، والباحثة بمركز الإعلام للبحوث والاستشارات العلمية، والكاتب الصحفي عبد الرحمن حسن، والباحث والصحفي بالمركز المصري للبحوث والدراسات الأمنية والمتخصص في شئون الإدارة المحلية ومجلس النواب وخبير الإدارة المحلية.

وتتناول الدورة العديد من المحاور من بينها: «عناصر الدولة، نظام الحكم ونظام الدولة، والسمات الشخصية، والقدرة على الإلمام بالمشاكل وإيجاد الحلول، وكيفية إدارة الحملات الانتخابية، والفرق بين نظامي الحكم المحلي والإدارة المحلية، والفرق بين عضو مجلس النواب وعضو المجلس الشعبي المحلي، ومن يحق له الترشح بالمحليات، ومن يحمل صفة العامل، وتقسيم الدوائر وأعداد المقاعد، والكوتة ونظام الانتخاب، وتشكيل القائمة».

كما تتضمن الدورة، ورشتي عمل للتدريب على التعبير عن الرآي ومواجهة الجمهور ومهارات التحدث واللباقة وتنمية الموارد وحل المشكلات.