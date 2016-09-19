محافظ بني سويف يوجه بحل مشكلة المياه الجوفية بقرية الميمون

المراسل : محمد شعبان

أصدر المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف تكليفاته بسرعة إتخاذ الإجراءات العملية والسريعة، لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض الأماكن، بقرية الميمون مركز الواسطي.

وكلف المحافظ رئيس المدينة باستمرارسحب المياه بسيارات الكسح، فضلًا عن تكليف رئيس شركة المياه بعمل دراسة لامكانية تنفيذ بعض الحلول الفنية العاجلة لسحب المياه الجوفية.

وأشار المحافظ إلى أنه ناقش مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان في اجتماع مجلس المحافظين، عددًا من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة، بالإضافة إلى مشكلات ارتفاع منسوب المياه الجوفية بعدد من قرى المحافظة والحلول العاجلة التي يتم تنفيذها في هذا الشأن.

ومن جانبه قال العميد أحمد عيطة رئيس مدينة الواسطي، إنه تم استدعاء سيارات الكسح لسحب المياه وتطهير شبكة الصرف الداخلية بالقرية، وإجراء دراسة عاجلة لتحديد متطلبات حل المشكلة نهائيًا بالقرية واستكمال مشروع الصرف الصحي بها.

ولفت عطية إلى أنه سيتم عقد اجتماع بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بهذا الشأن لمناقشة امكانية إتخاذ إجراءات وحلول فنية عاجلة أسوة بما تم في قرية صفط العرفا بالفشن، لحين تنفيذ والانتهاء من مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه كحل جذري لما يعانيه عدد من القرى في هذا المجال.