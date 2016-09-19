أخبار عاجلة

الحجر الزراعى : وافقنا على دخول شحنة “الفول المسوس” لأن السوس ميت” -
وزيرة التضامن الاجتماعي: قرار برفع الدعم عن مالكي السيارات وذلك لمساعدة محدودي الدخل -
بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا» -
شوط أول.. السولية يتقدم للأهلي بهدف في شباك الاتحاد السكندري -
47 عضوًا يرفضون إيقاف فاعليات دورة التحكيم الدولي للجمباز الإيقاعي -
دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

قطر تعتزم إنشاء مدينة مالية مشابهة لمنطقة وول ستريت

Google+ Print
قطر تعتزم إنشاء مدينة مالية مشابهة لمنطقة وول ستريت قطر تعتزم إنشاء مدينة مالية مشابهة لمنطقة وول ستريت

الأمير تميم أمير قطر_أرشيفية

تعتزم قطر إنشاء مدينة مالية مشابهة لمنطقة وول ستريت التى أصبحت مركزا للشركات والمؤسسات المالية فى مدينة نيويورك الأمريكية، بحسب ما أعلنت “فرانس برس” نقلًا عن مسؤول بارز، اليوم الاثنين، وذلك فى سياق تنويع الامارة مصادر دخلها وخفض الاعتماد على النفط.

وقال الرئيس التنفيذى لمركز قطر للمال، يوسف الجيدة، أن مؤسسات مالية منها “المركز”، ستنتقل إلى منطقة مشيرب وسط العاصمة القطرية بدءا من منتصف سنة 2017، وذلك لانشاء “نسخة (قطرية) من وول ستريت أو كانارى وورف”، المنطقة المالية فى لندن.

وأشار الجيدة فى مؤتمر صحافى عقده الاثنين، إلى أن هذه الانتقالات تهدف “الى خلق منطقة مالية وتجارية رائدة فى المنطقة”، وأن تأتى “ضمن التزامنا لدعم قطر فى جهودها لتنويع مصادر الدخل الوطني”.

وستمتد المنطقة المالية على مساحة 300 الف متر مربع.

ورأى الجيدة أن انتقال مركز قطر للمال إلى منطقة مشيرب، قد يدفع مؤسسات اخرى منها بورصة قطر، للقيام بخطوات مماثلة.

وتشهد منطقة مشيرب عملية تطوير ضخمة تسعى إلى احياء الوسط التجارى القديم للدوحة، بكلفة تطوير تتجاوز خمسة مليارات دولار. ولن تقتصر المنطقة على المدينة المالية، بل ستضم شققا فخمة ومتاحف.

وتسعى قطر التى تتحضر لاستضافة كاس العالم لكرة القدم فى سنة 2022، إلى تنويع مصادر دخلها الاقتصادى فى مواجهة النفط المنخفضة، والتى اثرت سلبا على الايرادات الحكومية.

وتتوقع تسجيل عجز بزهاء 12 مليار دولار فى سنة 2016، للمرة الأولى منذ 15 عاما. وحذر مسؤولون فى حزيران/يونيو من أن توقعات 2017 و2018 تلحظ أيضا تسجيل عجز فى المالية العامة.

وكان الجيدة قال فى تصريحات صحافية فى حزيران/يونيو الماضى، أن المدينة المالية الجديدة ستكون “متكاملة” وتستوعب كل الشركات المنضوية حاليا فى اطار مركز قطر للمال، وعددها اكثر من 300.

واسست الحكومة المركز عام 2005، بهدف “تطوير قطاع الخدمات المالية وارساء بيئة اعمال ترتقى إلى العالمية عبر توفير منصة داعمة للنمو المحلى والاقليمى والدولي”، بحسب موقعه الالكترونى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب