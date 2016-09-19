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محافظ الوادى الجديد يشدد على توزيع ألبان الأطفال فى المواعيد المقررة

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محافظ الوادى الجديد يشدد على توزيع ألبان الأطفال فى المواعيد المقررة محافظ الوادى الجديد يشدد على توزيع ألبان الأطفال فى المواعيد المقررة

محافظ الوادى الجديد

 

صرح اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، أن هناك تعليمات مشددة لمتابعة عملية توزيع ألبان الأطفال على المواطنين في المواعيد المقررة، لمراكز وقرى الوادى الجديد، مشيرًا إلى أنه فى حال وجود تقصير من أى فرد في فريق العمل ستتخذ إجراءات إيقافه عن مباشرة مهامه فورًا وإحالته للتحقيق.

وقال عشماوى، إنه وجه بالمرور الميداني اليومي على مراكز توزيع الألبان للتأكد من الانضباط والالتزام الفعلي وصلاحية وتأمين المخازن واستمرارية الصرف، لافتًا إلى أنه كلف مدير مديرية الشئون الصحية بتقديم تقرير يومي بشأن توزيع الألبان في قرى ومدن المحافظة.

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