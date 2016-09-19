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رئيس البرلمان العربى يهنئ القيادة السعودية بنجاح موسم الحج

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رئيس البرلمان العربى يهنئ القيادة السعودية بنجاح موسم الحج رئيس البرلمان العربى يهنئ القيادة السعودية بنجاح موسم الحج

رئيس البرلمان العربى أحمد بن محمد الجروان_أرشيفية

هنأ رئيس البرلمان العربي، أحمد بن محمد الجروان، اليوم الأثنين، المملكة العربية ، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة نجاح موسم الحج للعام الحالى، مثمنا ما بذلته حكومة المملكة من جهد وما تقدمه من تسهيلات لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان.

جاء ذلك من خلال رسائل التهنئة التى توجه بها رئيس البرلمان العربى لخادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية.

وقال الجروان أن النجاح المُبهر لموسم الحج بالشكل الذى شهده العالم اجمع من تأدية الحجاج للمناسك بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان متمتعين بما وفرته لهم المملكة من تسهيلات وخدمات ورعاية شاملة فى مختلف الجوانب التى يحتاجها الحجيج، الأمر الذى دحض ما روج له المغرضون لإثارة الفتنة والطائفية بين الشعوب الإسلامية بهدف إضعافها وتدميرها ومحاولة التشكيك بإمكانيات المملكة فى إدارة الحج.

أ ش أ

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