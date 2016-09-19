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خبير اقتصادى: الاقتراض لمصر في المرحلة الحالية ليس هدفًا رئيسيًا

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خبير اقتصادى: الاقتراض لمصر في المرحلة الحالية ليس هدفًا رئيسيًا خبير اقتصادى: الاقتراض لمصر في المرحلة الحالية ليس هدفًا رئيسيًا

الخبير الاقتصادي، محسن عادل

قال الخبير الاقتصادي، محسن عادل، إن مسألة الاقتراض في حد ذاتها ليست هدفًا في المرحلة الحالية، وذلك لأن تسعى في الوقت الحالي لعمل إصلاح اقتصادي شامل، وكذلك توفير تمويلات من 21 إلى 25 مليار دولار.

وأضاف عادل، خلال لقائه ببرنامج “السوق”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي عبد الرحمن البرديسي، أن الدولة المصرية تسعى للحصول على قروض من عدة جهات، أبرزها المملكة العربية والصين وبعض الدول العربية، بالإضافة إلى البنك الدولي الدولي وبنك التنمية الأفريقي.

وأشار عادل، إلى أن الإصلاح الاقتصادي في مصر، لن يتم إلا من خلال 4 أمور، أولها تحقيق معدل نمو جيد، بالإضافة إلى العمل على زيادة الإنفاق الاستثماري، والاتجاه إلى القطاعات التي تحقق زيادات في العملة الأجنبية، والعمل على أن يكون هناك برنامج إصلاحي واضح.

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