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“السيسي” يسعى لتشكيل قوة حماية إقليمية في جنوب السودان

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“السيسي” يسعى لتشكيل قوة حماية إقليمية في جنوب السودان “السيسي” يسعى لتشكيل قوة حماية إقليمية في جنوب السودان

الرئيس عبد الفتاح – أرشيفية

يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال رئاسته لاجتماع مجلس الأمن والسلم الإفريقي في وقت لاحق اليوم في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقريب وجهات النظر، والتوصل إلى توافق بين الدول الـ15 الأعضاء في المجلس، بشأن تشكيل قوة حماية إقليمية في جنوب السودان.

وقال السفير أبو بكر حفني سفير في إثيوبيا – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن الرئيس سيسعى خلال ترأسه للاجتماع إلى استصدار قرار توافقي، لكي ترى قوة الحماية الإقليمية في جنوب السودان النور، بوصفها أحد العوامل الرئيسية لتحقيق عودة الاستقرار في جنوب السودان.

ويضم مجلس الأمن والسلم الإفريقي 15 دولة منها مصر وكينيا والجزائر وتوجو وبوتسوانا والكونغو برازافيل والنيجر وتشاد وبوروندي ورواندا وسيراليون ونيجيريا وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى أنجولا والسنغال بصفتهما عضوين في مجلس الأمن الدولي وإثيوبيا بصفتها رئيسة «الايجاد».

أ ش أ

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