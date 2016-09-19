الجيش الروسى: الهدنة في سوريا لا معنى لها بعد انتهاك وقف إطلاق النار

اعتبر قائد الجيش الروسي، الجنرال سيرجي رودسكوي، اليوم الإثنين، فى تصريحات تلفزيونية فى موسكو أن الهدنة فى سوريا لا معنى لها بعد الانتهاكات المتكررة لوقف اطلاق النار التى ترتكبها بحسبه الفصائل المقاتلة، وعدم تعاون الولايات المتحدة،حسبما أفادت “فرانس برس”.

وندد الجنرال الروسى بالولايات المتحدة التى لا تملك على حد قوله “وسيلة فعالة للضغط على المعارضة فى سوريا” معتبرا أنه “على ضوء عدم احترام المتمردين وقف اطلاق النار، فان التزام قوات الحكومة السورية به من طرف واحد لا معنى له”.

وفى هجوم جديد على البنتاغون، اتهم قائد هيئة أركان القوات الروسية “الولايات المتحدة والمتمردين الذين تسيطر عليهم والذين يعرف عنهم بالمعارضة المعتدلة، بعدم احترام أى من التعهدات التى نص عليها اتفاق جنيف” الذى تم التوصل اليه بين موسكو وواشنطن فى 9 سبتمبر.

وتتهم روسيا فصائل المعارضة بانتهاك الهدنة “302 مرة”.

وتابع الجنرال الروسى “الاهم أن المعارضة المعتدلة لم تبق بمنأى عن جبهة النصرة” التى غيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام واعلنت فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة.

وقال “ان الطرف الروسى لا يلاحظ على الارض انفصالا بين المعارضة وجبهة النصرة، بل على العكس تحالفا وتحضيرات تجرى لهجوم مشترك”.

وصدرت انتقادات الجيش الروسى فى وقت تنتهى الهدنة السارية فى سوريا منذ اسبوع مساء اليوم الاثنين، بحسب مصدر عسكرى سورى، من دون أن يتم الاعلان عن تمديدها حتى الآن، بعد يومين هما الأكثر دموية منذ بدء تطبيقها.