جامعة بني سويف تعلن عن انتهاء استعداداتها للعام الجديد

المراسل : محمد شعبان

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، عن انهاء الجامعة كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2016 – 2017 والمقرر له أن ينطلق مطلع الأسبوع المقبل.

وقال لطفي إن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن انتظام الدراسة من الأسبوع الأول لها بمختلف كليات الجامعة، موضحًا أن هذا العام يشهد للمرة الأولى بدء الدراسة بخمس كليات جديدة وهي كليات “الخدمة الاجتماعية، وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والألسن والسياحة والفنادق، وعلوم الأرض”.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية متصلة بغرف عمليات فرعية بالكليات لمتابعة تنفيذ خطة استقبال الطلاب خاصة الجدد، وتوفير كل مايلزم لخدمة العملية التعليمية، من مدرجات ومعامل وأجهزة وقاعات دراسة، وإعداد الجداول الدراسية وتسهيل إجراءات القبول داخل كل كلية .

وفى سياق متصل أوضح رئيس الجامعة أن المدن الجامعية مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب المغتربين، مضيفًا أنها شهدت العديد من التوسعات والإنشاءات الجديدة، والإصلاحات، حيث تم افتتاح 3 مباني جديدة للطالبات بها عدد من القاعات، ومعامل الحاسب الآلي تفعيلًا لشعار «ا طالب ولا طالبة خارج سور المدينة الجامعية».

ومن جانبه أكد الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب استعداد رعاية الشباب بالكليات وعشيرة الجوالة، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم مهرجان لتعريف الطلاب الجدد بالكليات واقسامها المختلفة ونوعية البرامج الدراسية بها.

وأوضح أنه تم الانتهاء من كافة أعمال الإصلاحات والصيانة بالمدن الجامعية ، حيث أصبحت تستوعب هذا العام «3329» طالبًا وطالبة، موزعين على المدن الجامعية بنين وبنات، مشيرًا إلى انه تم تخصيص أماكن محددة لذوي الإعاقة والمرضى تستوعب 92 طالبًا وطالبة.

وأشار خضر إلى أنه تم تخصيص أماكن خاصة للطلبة المعاقين «المكفوفين والإعاقة الحركية» ومرضى الأمراض المزمنة، كما تم أيضا تخصيص أماكن خاصة للطالبات بالعديد من النزل الجامعية بسعة إجمالية 1904 طالبات موزعة على أماكن مختلفة.