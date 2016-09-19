مونتيلا يرد على رايولا: أنا واثق من رغبة ميلان في الاحتفاظ بدوناروما

قال فينشينزو مونتيلا مدرب ميلان إنه يثق تمام الثقة في فريقه وقدرته على الاحتفاظ بجيانلويجي دوناروما الحارس الدولي الإيطالي الشاب.

وكان مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب قد قال في وقت سابق إن موكله قد يكون طرفا في نافذة انتقالات كبيرة، في إشارة إلى اتجاه كبار أوروبا لضمه.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" قال مونتيلا:"أنا واثق من أن ميلان يرغب في الاحتفاظ بدوناروما، رايولا من الجنوب مثلي ومثل دوناروما وأنا واثق أنه سيوقع على عقد جديد ولن يهتم بما يقوله رايولا".

وأضاف "أقول ذلك ووجهي مبتسما لأن مينو جيد في عمله، ونفس الأمر إدارة ميلان جيدة في عملها".

وكان دوناروما قد خطف الأنظار من مشاركته الأولى مع ميلان، وهو أحد ركائز الفريق على الرغم من سنه الصغير الذي يبلغ 17 عاما، كما مثل منتخب إيطاليا في مباراة دولية وحيدة.