بالأسماء..منافذ بيع ألبان الأطفال المدعمة بالوادى الجديد

صرح الدكتور محمد موسى وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، عن أن هناك 10 منافذ يمكن للمواطنين الحصول على لبن الأطفال من خلاها على الكميات المطلوبة، وجرى توزيعها على القرى والمدن لتغطية المناطق البعيدة، من خلال بطاقات صرف الألبان اليدوية الورقية، لحين إجراء الحصر الفعلي واستخراج بطاقات ذكية لصرف لبن الأطفال المستحقين للصرف، في حالة مرض الأم أو وفاتها أو إنجابها توأم أو أكثر أو عدم كفايتها لإرضاع الطفل الرضيع​​.

وقامت مديرية الصحة بتوفير كميات من ألبان الأطفال لمنع ظهور أزمات بالمحافظة، في ظل وقف صرف تلك الألبان المدعمة للصيدليات وشركات الأدوية؛ تنفيذًا لقرار وزير الصحة والسكان، وتم تحديد فترة عمل لصرف الألبان، في الفترة من 8 صباحًا حتى الثامنة مساء بالمنافذ الـ 10، وهم: مركز رعاية الأمومة والطفولة بالخارجة، والمركز الطبي بحي الزهور بالخارجة أيضًا، والمركز الطبي بمدينة الداخلة بموط، ووحدة قرية الراشدة، وقرية القلمون بمركز الداخلة، بجانب منفذ الوحدة الصحية بالفرافرة، ووحدة بئر 5 أبومنقار بالفرافرة أيضًا، ومنفذ مستشفى باريس المركزي، ووحدة قرية بغداد بمركز باريس، بجانب وحدة قرية أولاد مرزوق الصحية بمركز بلاط​.