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وزير الدفاع يستقبل نظيره البريطاني لبحث سبل مواجهة الإرهاب والتطرف بالمنطقة

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وزير الدفاع يستقبل نظيره البريطاني لبحث سبل مواجهة الإرهاب والتطرف بالمنطقة وزير الدفاع يستقبل نظيره البريطاني لبحث سبل مواجهة الإرهاب والتطرف بالمنطقة

وزير الدفاع المصري ونظيره البريطاني – أرشيفية

استقبل الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مايكل فالون وزير الدفاع البريطاني والوفد المرافق له الذي يزور حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وعقب المراسم عقد الوزيران لقاء تناول عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء المواقف والجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تنامي مخاطر الإرهاب والتطرف بالمنطقة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري بين البلدين في العديد من المجالات.

وقد عكس اللقاء مدى التقارب في الرؤى بين الجانبين في العديد من القضايا، والتأكيد على أهمية دور مصر الحيوي في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وبعض كبار قادة القوات المسلحة، والسفير البريطاني بالقاهرة .

وعقب اللقاء توجه وزير الدفاع البريطاني والوفد المرافق له إلى النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، حيث قام بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل أنور السادات.

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