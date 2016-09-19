ضبط كمية من المواد المخدرة والعملات المزورة بالوادى الجديد‎

تمكنت قوات الأمن بالوادى الجديد من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة، خلال حملة أمنية مكبرة، حيث تلقي اللواء عصام بدير، أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد ضبط 89 قطعة حشيش كبيرة الحجم، و 46 قرص مخدر في حملة أمنية مكبرة بالخارجة.

وتم ضبط موظف 37 سنة بحوزته 40 قطعة حشيش، و20 قرص مخدر، و 490 جنيه من متحصلات بيع المواد المخدرة، و2 هاتف محمول ونقود مزورة عبارة عن ورقتين ماليتين فئة 200 جنيه، وتم تحرير المضبوطات، وتحرر له المحضر رقم 4261 جنح الخارجة، وضبط تباع 23 سنة، وبحوزته 7 قرص مخدر بقصد التعاطي، وتحرر له المحضر رقم 4296 جنح قسم الخارجة، وضبط عاطل 20 سنة، مقيم حي البستان بالخارجة، وبحوزته 24 قطعة حشيش وهاتف محمول و40 جنيه، وتحرر له المحضر رقم 4341 جنح قسم الخارجة.

وتمكنت الحملة من ضبط عامل زراعي 19 سنة، وبحوزته 3 قطع حشيش وتحرر له المحضر رقم 4346 جنح قسم الخارجة، وآخر، عاطل، 19 سنة، بحوزته 3 قطع حشيش، وتحرر له المحضر رقم 4336 جنح قسم الخارجة، وضبط وعاطل بحوزته 19 قطعة حشيش و 510 جنيه، وتحرر له المحضر رقم 4319 جنح قسم الخارجة.

كما تم ضبط ترزي، 37 سنة، مقيم الخارجة، وبحوزته 5 قرص مخدر، وتحرر له المحضر رقم 4250 جنح قسم الخارجة، وضبط موظف، 27 سنة، وبحوزته 34 قرص مخدر، و 255 جنيه، وتم تحريز المضبوطات، وتحرر له المحضر رقم 4303 جنح قسم الخارجة

> وتم تحريز جميع المضبوطات، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.