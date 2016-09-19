5 نصائح لتفادي تقصف الشعر

كما تعرفين، فإنّ الشعر الهائش من أكثر ما يُضايق كلّ فتاة، لاسيما في هذه الأيام شديدة الحرارة والرطوبة. وقد تنفقين الكثير من الأموال في شراء منتجات الشعر التي تقلّل من هيشانه، إلا أنك في النهاية ستفشلين في ذلك، نظراً إلى الكثير من العوامل التي تؤثر في صحة الشعر، فتؤدّي إلى تلفه.

إليك سيدتي هذه الطرق الخمس لمحاربة الشعر الهائش:



1-عند الاستحمام: بعد غسل شعرك بالماء الفاتر، قومي بتصفيفه بطريقة صحيحة باستخدام منشفة نظيفة، ثم لفّي الشعر بها مع الضغط الخفيف للتخلّص من رطوبة شعرك؛ فالشعر الرطب هو أكثر عرضة للتقصّف والهيشان.

2-عند النوم: يفضّل النوم على وسادة من الساتان للحدّ من احتكاك الشعر ومنع تجعّده في الصباح، كما عليك ربط شعرك بربطة شعر واسعة لتحتفظي بشعر أكثر سلاسة.

3-استخدام مجففات الشعر: عند احتياجك لاستخدام مجففات الشعر، تجنبي تجفيف الشعر وهو رطب، وانتظري حتى يجفّ تماماً، كما عليك اختيار المجفف المناسب لشعرك. ويفضّل أن تكون مكواة الشعر مصنوعة من السيراميك وذات حرارة منخفضة للحفاظ على صحة شعرك.

4-تهذيب الشعر: احرصي على تهذيب شعرك باستمرار، عبر قصّ أطرافه كلّ ثلاثة أشهر على الأكثر؛ فهذا الأمر ـ حتى إن كان بسيطاً ـ هو ذو فائدة كبيرة للحفاظ على شعرك من التقصّف والهيشان.

5-عند الاستحمام: احرصي على استخدام الزيوت الطبيعية التي تغذّي الشعر كزيت جوز الهند وزيت الزيتون والأركان لتغذية الشعر من الداخل، كما عليك استخدام الشامبو والبلسم المغذيين لفروة الرأس والخاليين من الموادّ الكيميائية. ولا تنسي أن شعرك لن يحتاج إلى أن تغسليه سوى مرتين فقط أسبوعياً، فتجنبي غسله يومياً.