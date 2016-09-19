أخطاء تشوه رسمة الايلاينر فتجنبيها!

بعد ساعات قليلة من تطبيق الأيلاينر، قد تلحظين أحياناً أنه بدأ يزول ويتدفق على وجهك. هذا التأثير يشوّه جمال عينيك. إليك في هذا الموضوع الطرق الصحيحة لتجنب هذه الأخطاء والحصول على رسمة أيلاينر صحيحة ودقيقة تبقى ثابتة لأطول وقت ممكن.

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تأسيس الجفن قبل رسم الأيلاينر:

تنسى الأغلبية من النساء في كثير من الأحيان الخطوة الأولى، وهي تحضير وإعداد البشرة قبل وضع الأيلاينر، على الرغم من أنها الطريقة الكفيلة بإبقاء الأيلاينر ثابتاً في مكانه.

لإعداد البشرة، عليك أولاً تطبيق قاعدة من ظلال العين أو بودرة ماتية حرة على الجفن المتحرك.

للتأكد من أن الأساس قد وضع بالطريقة الصحيحة، وفي المكان المناسب، يمكنك الاستعانة بفرشاة مزوية ودمج الظلال على طول خط الرموش.

لا تغمضي عينيك!

لا يمكنك إغلاق عينيك أثناء رسم الأيلاينر. حاولي الحفاظ على كلتا العينين مفتوحتين، حتى العين التي تستخدمين المكياج عليها. فهذه الطريقة هي أكثر فعالية للحصول على الخط الذي يعكس شكل العين.



طريقة رسم الأيلاينر:

أفضل نصيحة عند تطبيق الأيلاينر هي البدء برسم خط متقطع يسمّى Tightline، إذ ليس من الضروري أن تكوني مثل المحترفات ترسمين الأيلاينر بحركة واحدة، وإنما أنت بحاجة إلى نتيجة المحترفات. من هنا، ننصحك بأن ترسمي الأيلاينر خطوة خطوة، ببطء، وبشكل متكرر.

ابدئي برسم الخط الأول على طول خط الرموش، من الزاوية الداخلية للعين صعوداً إلى أعلى الجفن العلوي، ثم استخدمي الفرشاة بلطف عند نهاية الجزء الخلفي من جفن العين. بعد ذلك، ارسمي خطاً ثانياً يكون أعلى قليلاً من الخط الأول، للحصول على الشكل المطلوب. ثم اربطي الخطين ببعضهما عن طريق ملء الفراغات.

حافظي على الهدوء:

إذا لم تتمكني من الحصول على الشكل الذي تريدينه من المرة الأولى، فلا تنفعلي. تجنبي إزالة المكياج بكامله عن العين للبدء من جديد. هذا قد يُتعب العين.

استخدمي القطنة أو قطعة قماش مبللة لإزالة الأخطاء التي كنت قد ارتكبتها عند وضع الأيلاينر، وحافظي على هدوئك، وأعيدي تطبيق الأيلاينر ببراعة ودقة.