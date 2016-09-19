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"لايف ستايل" تقدم تشكيلة متميزة بمناسبة أكتوبر الوردي

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الإثنين 19-09-2016 15:07

تقدم لك "لايف ستايل" مجموعة واسعة من مستحضرات التجميل من أشهر العلامات مثل NYX و NOTE و Isadoraحيث تضم تشكيلة من أحمر الشفاه طويل الأمد وملمع الشفاه المرطب الذي يمنحك شعور بالفخامة دون الإحساس بالسماكة غير المريحة على شفاهك. بالإضافة الى حمرة الخدود وطلاء الأظافر.
ستجدين خيارات واسعة أمامك من خلال المزج بين مختلف المستحضرات للحصول على التركيبة التي ترغبين بها تماماً، والتعبير عن تميزك الشخصي بطريقة فريدة.

تتوفر التشكيلة في جميع متاجر "لايف ستايل" في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

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سيدتي