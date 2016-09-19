1 Million Privé و Lady Million رقي وفخامة عطرية

قبل سبع سنوات، وحّد كريستوف راينو Christophe Raynaud جهوده مع جهود أوليفييه بيشو Olivier Pescheux وميشال جيرار Michel Girard ليجسدوا حلم ماء التواليت 1 Million. يضيء العبير من الجلود والحيوانات لمسة من الماندرين الأحمر والقرفة. وفي عطر 1 Million Privé، تم الحفاظ على هذين المكوّنين النهائيين، المتوهجين والمتألقين.

في التفاتة مميزة، عمل على تعزيز العطر وتضمينه مواداً نبيلة، ليحوّله من كلاسيكي إلى فريد.

القلب هو مغامرة استثنائية من تبغ النرجيلة الذي يزداد غنى مع المر. أما نفحات القاعدة فهي حارة وجذابة مع مزيج من البتشولي الأسطوري وخلاصة حبوب التونكا. هو عطر ملتهب وعالي الإثارة.

إنه تركيبة من مكوّنات نادرة في درجات ذهبية ونحاسية مع انعكاسات شرقية من راتينج المر، بالإضافة إلى العمق غير اللامع للتبغ. عند تنشقه، يبدو أريج عطر 1 Million Privé للرجال أنيقاً، عابثاً في بعض الأحيان ومتطرّفاً في الغالب. هو دائماً حيث لا نتوقعه، يغرّد خارج السرب... وكثيف.

Lady Million Privé، العطر

"جذاب"، "ساحر"، "محظور"... عندما أثارت آن فليبو Anne Flipo، مبدعة Lady Million والآن نسخة Privé، عبير هذا العطر الآسر والذي لا يُقاوم، كان الأمر وكأنه عالم كامل يتكوّن من خلال أمواج عطرية. مع نفحات من زهور البرتقال وأخشاب نابضة بالحياة، يلعب ماء البارفان Lady Million ورقة الإغراء، ليجذب شريكها إلى توافق رومانسي خطير تقريباً.

بعيداً عن التخفيف من حدّة الأشياء، يخطو Lady Million Privé بالمغامرة خطوة أبعد إلى أراضٍ خلاّبة وعميقة، حسيّة وشرقية.

ويختم هذه الروعة الفاتنة ثلاثيٌ مذهلٌ يضم نبتة "رقيب الشمس" (heliotrope) المشرقة، الفانيلا الحارة والكثيفة والراسبيري.

في القاعدة، تأتي في الصدارة حبوب الكاكاو الناعمة والآسرة، يتبعها العسل والبتشولي النابض بالحياة. إنها تأثير مهدّئ، لا يقاوم وموجة من الدفء مثل ريح ناعمة، مغلِّفة ومغرية تهبّ من الصحراء. إنها دعوة للتمني وعطر من الابتعاد.

هناك. مـتألقان، كثيفان وثمينان: سبيكة الذهب الشهيرة والألماسة الجريئة.

ينغلق الباب وراءهما، وينطلق العالم بمطاردة حثيثة. يظهر الشريكان في المؤامرة متمتعان بالخصوصية في الفيلم.

مع انبلاج الفجر، يختفيان. يَعلق في الهواء عبير أسطوري. سكوت. ما هذا؟ هدوء، هدوء... السكوت من ذهب. المستقبل مُلك أيديهما.

كثافة عنبر بلون الذهب

بالنسبة لها، تم قطع القارورة لتحاكي ألماسة "ريجنت" (Regent) التي اكتُشِفت في الهند في القرن السابع عشر. تشكل هذه الألماسة الشهيرة، التي تزن قبل قطعها أكثر من 400 قيراط، جزءاً من مجوهرات التاج الفرنسي وهي محفوظة في متحف اللوفر.

في نسخة Privé ، ينير القوارير ضوء كسوف للشمس. يصبح الذهب أكثر كثافة مع درجات ألوان العنبر في حين تبرز صفائح الذهب على الأغطية: "Privé"!

أما الجزء الخلفي فهو مكشوف وشفاف، في إشارة إلى سائل بدرجة لون العنبر. باكو رابان هو معلّم في فنون الكشف عن ما هو كافٍ فقط.