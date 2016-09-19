أخبار عاجلة

بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا» -
شوط أول.. السولية يتقدم للأهلي بهدف في شباك الاتحاد السكندري -
47 عضوًا يرفضون إيقاف فاعليات دورة التحكيم الدولي للجمباز الإيقاعي -
دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

بالصور.. الإعلامية إنجي أنور تغطى قضية اللاجئين من أمام مبنى الأمم المتحدة

Google+ Print
الإعلامية إنجى أنور

الإعلامية إنجى أنور

كتبت- إنجي لطفي

تغطى الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج ” مساء القاهرة”، على شاشةTEN، قضية اللاجئين والمهاجرين، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة ٧١ للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي يحضرها ٨٦ رئيس وزعيم ويعقد ١١٠٠ اجتماع.

وأكدت إنجي فى مقدمة الحلقة، فيها على أهمية دور الدولة المصرية في الفترة القادمة، في العديد من الملفات، من أبرزها ملف الإرهاب، حيث أصبحت شريكًا رئيسيًا في مكافحة الإرهاب الدولي، ومشكلة اللاجئين والمهاجرين والصراع والأزمات في العالم العربي ومبادرات السلام.

وأضافت أنور، أن مرشحي الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، ودونالد ، حرصا على دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح ، للقاء والمعروف أنهما سيلتقيان بخمسة روؤساء فقط على مستوى العالم، ما يؤكد بروز دور الدولة المصرية.

unnamed (10)

unnamed

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"