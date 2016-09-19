بالصور.. الإعلامية إنجي أنور تغطى قضية اللاجئين من أمام مبنى الأمم المتحدة

كتبت- إنجي لطفي

تغطى الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج ” مساء القاهرة”، على شاشةTEN، قضية اللاجئين والمهاجرين، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة ٧١ للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي يحضرها ٨٦ رئيس وزعيم ويعقد ١١٠٠ اجتماع.

وأكدت إنجي فى مقدمة الحلقة، فيها على أهمية دور الدولة المصرية في الفترة القادمة، في العديد من الملفات، من أبرزها ملف الإرهاب، حيث أصبحت مصر شريكًا رئيسيًا في مكافحة الإرهاب الدولي، ومشكلة اللاجئين والمهاجرين والصراع والأزمات في العالم العربي ومبادرات السلام.

وأضافت أنور، أن مرشحي الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، ودونالد ترامب، حرصا على دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للقاء والمعروف أنهما سيلتقيان بخمسة روؤساء فقط على مستوى العالم، ما يؤكد بروز دور الدولة المصرية.