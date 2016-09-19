طبيب شتوتجارت سيحدد المرحلة الأخيرة من علاج محمد إبراهيم

يعقد محمد إبراهيم لاعب الزمالك جلسة مع رئيس الفريق الطبي بمركز التأهيل بفريق شتوتجارت لتحديد المرحلة الأخيرة من العلاج الطبيعي.

وستتم الجلسة يوم الأربعاء وسيتم كذلك إجراء كشف طبي لقياس مدى تحسن اللاعب بعد فترة التأهيل التي يجريها مع النادي الألماني.

وسيحدد الطبيب إمكانية إزالة المسامير الطبية التي وضعت للاعب أثناء إجراء العملية الجراحية قبل العودة إلى القاهرة بداية الشهر المقبل أو الاستمرار بها لفترة أخرى.

وسافر محمد إبراهيم إلى ألمانيا مع نهاية شهر أغسطس من أجل الخضوع للبرنامج التأهيلي في إطار الجزء الأخير من مرحلة علاجه من الإصابة.

ومن المتوقع أن يعود محمد إبراهيم لتدريبات الزمالك الجماعية في نهاية شهر أكتوبر المقبل. (طالع التفاصيل)