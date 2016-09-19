أبو ريدة: نجاح لجنة المسابقات يحسب لاتحاد الكرة

أشاد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بدور لجنة المسابقات في إدارة مسابقات الكرة المصرية.

وانطلق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم الخميس الماضي.

وقام أبو ريدة بزيارة اجتماع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين اليوم الاثنين، حيث أشاد بدور اللجنة خاصة أنها اللجنة الوحيدة المستمرة في عملها بعد استقالة اللجان الأخرى التي سيعاد تشكيلها.

وقال أبو ريدة في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد: "نجاح لجنة المسابقات في إدارة مسابقات الكرة المصرية يحسب للاتحاد بأكمله".

وأكمل "بداية عملي في مجال كرة القدم كانت من خلال عضويتي بلجنة المسابقات، ولذلك أعرف جيداً مدى أهمية عمل هذه اللجنة في المنظومة الكروية".