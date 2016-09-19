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الإسماعيلي لـ في الجول: الجهاز الفني طلب ضم مهاجم أجنبي

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الإسماعيلي لـ في الجول: الجهاز الفني طلب ضم مهاجم أجنبي الإسماعيلي لـ في الجول: الجهاز الفني طلب ضم مهاجم أجنبي

كشف محسن عبد المسيح مدير الكرة في الإسماعيلي عن أن الجهاز الفني بقيادة عماد سليمان طلب التعاقد مع مهاجم أجنبي.

وخسر الإسماعيلي مباراته الأولى في الدوري من الأهلي بهدف.

وقال عبد المسيح لـFilGoal.com: "عماد سليمان المدير الفني طلب تدعيم خط الهجوم بشكل ضروري".

وأوضح "الجهاز الفني طلب ضم مهاجم أجنبي، وسنلبي طلبه في فترة الانتقالات الشتوية".

ويضم الإسماعيلي بين صفوفه الثنائي الأجنبي توريك جبرين وإيمانويل بناهيني.

يذكر أن فاستينو موكانديلا وكيل أعمال الزامبي كلاتوس شاما نجم زيسكو الزامبي كشف عن عرض قدمه الإسماعيلي للاعب. ( اقرأ تصريحاته )

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