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الزمالك يخوض تدريباته على ملعب الفتح الرباطي استعدادا للوداد

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الزمالك يخوض تدريباته على ملعب الفتح الرباطي استعدادا للوداد الزمالك يخوض تدريباته على ملعب الفتح الرباطي استعدادا للوداد

توصل هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك والمتواجد حاليا في المغرب لاتفاق مع إدارة نادي الفتح الرباطي المغربي لاستضافة تدريبات الفارس الأبيض يومي الأربعاء والخميس.

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي يوم السبت في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي هذا على هامش زيارة زادة لنادي الفتح الرباطي نظرا للعلاقات الطيبة التي تجمع الناديين، وسيخوض الزمالك مرانه يوم الجمعة على ملعب اللقاء بمدينة الرباط.

وفاز الزمالك في لقاء الذهاب بنتيجة 4-0 يوم الجمعة ليكون على بعد خطوة من التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد اجتمع مع مدير أمن الإسكندرية لبحث سبل تأمين مباراة نهائي دوري الأبطال.(طالع التفاصيل)

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