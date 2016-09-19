الطبيب المعالج لمحمد مسعد يحدد موعد عودته الخميس

يحدد أحمد عبد العزيز الطبيب المعالج لمحمد مسعد لاعب الزمالك موعد انضمامه للتدريبات الجماعية للفريق يوم الخميس المقبل.

وكان مسعد قد أجرى عملية مؤخرا في غضروف الركبة ولم يشارك في تدريبات الزمالك منذ إعلان انضمامه رسميا وكان يخضع في الفترة الماضية لتدريبات تأهيلية مع علاء شاكر أخصائي التأهيل.

وأبلغ مسعد إدارة الزمالك بإصابته في غضروف الركبة أثناء المفاوضات.(طالع التفاصيل)

وأعلن الزمالك في يوليو الماضي عن ضم محمد مسعد جناح المقاصة بعد توقيعه على الاستغناء الخاص به من فريقه. (طالع التفاصيل)

وقال وكيله لـFilGoal.com خلال نهاية شهر أغسطس الماضي إن اللاعب سيغيب عن الزمالك لمدة تقدر بـ4 أسابيع.(طالع التفاصيل)