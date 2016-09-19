أخبار عاجلة

بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا» -
شوط أول.. السولية يتقدم للأهلي بهدف في شباك الاتحاد السكندري -
47 عضوًا يرفضون إيقاف فاعليات دورة التحكيم الدولي للجمباز الإيقاعي -
دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

باسم علي يغيب عن الأهلي لمدة 3 أسابيع

Google+ Print
باسم علي يغيب عن الأهلي لمدة 3 أسابيع باسم علي يغيب عن الأهلي لمدة 3 أسابيع

أثبتت الأشعة والفحوصات التي أجراها باسم علي ظهير النادي الأهلي إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وتعرض له خلال مشاركته ضد الإسماعيلي.

وكان باسم قد استبدل في الشوط الأول من مباراة الأهلي والإسماعيلي التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وسيخضع باسم لفترة تأهيل وعلاج طبيعي تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري يوم الخميس.

وكان أنيس الشعلالي مدرب الأحمال التونسي للأهلي قد برئ ساحته من إصابة باسم علي مؤكدا أنها لم تكن ناجمة عن حمل بدني. (طالع التفاصيل)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع