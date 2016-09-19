باسم علي يغيب عن الأهلي لمدة 3 أسابيع

أثبتت الأشعة والفحوصات التي أجراها باسم علي ظهير النادي الأهلي إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وتعرض له خلال مشاركته ضد الإسماعيلي.

وكان باسم قد استبدل في الشوط الأول من مباراة الأهلي والإسماعيلي التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وسيخضع باسم لفترة تأهيل وعلاج طبيعي تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري يوم الخميس.

وكان أنيس الشعلالي مدرب الأحمال التونسي للأهلي قد برئ ساحته من إصابة باسم علي مؤكدا أنها لم تكن ناجمة عن حمل بدني. (طالع التفاصيل)