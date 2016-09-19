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حمودي ينضم للباطن الثلاثاء

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حمودي ينضم للباطن الثلاثاء حمودي ينضم للباطن الثلاثاء

يسافر أحمد حمودي لاعب بازل والزمالك السابق إلى يوم الثلاثاء لينضم إلى فريقه الجديد الباطن السعودي.

وكان نادي الباطن قد أعلن رسميا عن ضم حمودي لمدة موسم وحيد في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقد اللاعب مع ناديه السويسري.

وأنهى حمودي كافة الإجراءات الخاصة بالسفر ويتبقى فقط وصول تذاكر الطيران له من فريقه الجديد وتصل خلال الساعات المقبلة.

ووجه حمودي رسالة إلى جماهير الزمالك في وقت سابق، شاركا إياهم على فترة الإعارة التي قضاها مع الفارس الأبيض من بازل.(طالع التفاصيل)

http://www.filgoal.com/arabic/news.aspx?NewsID=205332

وأصبح أحمد حمودي هو ثالث لاعب مصري يتواجد في الدوري السعودي هذا الموسم. محمد عبد الشافي مع أهلي جدة، ومحمود عبد المنعم "كهربا" مع الاتحاد. والآن أحمد حمودي مع الباطن.

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فيديو اليوم السابع

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