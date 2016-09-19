أمراض قد تصيب طفلك ... فاحذريها

لكل فصل أمراضه، ففي الصيف يكثر الإسهال، والجفاف، وقد يتعرض طفلك لضربة شمس، وفي الربيع تظهر الحساسية، وفي الخريف تبدأ نزلات البرد، إليك أمراض قد تفسر علاماتها بأمراض اخرى، لكن أعراضها وطرق التخلص منها مختلفة.

الإكزيما الاستشرائية

الأعراض: طفح جلدي جاف أحمر وحكة، وقد تكون المنطقة متشققة.

كم يدوم؟: حالة طويلة الأمد، وقد يعاني الطفل من ازدياد بها.

شعور الطفل: الرغبة بالحك مع الألم، حاولي إبقاء أظافر الطفل قصيرة لتجنب جرح نفسه.

ما يمكن فعله: استخدام دهون موصوف طبي 4 مرات يومياً، ووزعيه بلطف بدلاً من فركه على المنطقة.

ما يجب تجنبه: استخدام التدفئة والحمام اليومي، فكلاهما يسببان جفاف الجلد.

اللجوء إلى الطبيب: فوراً، فكلما كان استخدام الدهون الطبي أبكر كان ذلك أفضل.



التهاب القصيبات

الأعراض: شبيه بالزكام ولكن مع سعال أقوى، وصفير وصعوبات تنفس.

كم يدوم؟: أسبوع بدون علاج إن كان متوسط القوة، وقد تتطلب الحالات الأقوى الدخول في المشفى.

شعور الطفل: كدر وسيعاني من حرارة، وقد يعاني صعوبة في الرضاعة أو الأكل بسبب الاحتقان.

ما يمكن فعله: عالجي الحرارة القوية باستبدال الباراسيتامول بالإيبو بروفين حسب الكمية الموصى به لعمر الطفل.

ما يجب تجنبه: تقليل الحرارة بسرعة عبر كمادات الماء البارد.

اللجوء إلى الطبيب: اتصلي بالطوارئ إن كان يعاني صعوبة في التنفس، أو إن كان شاحب اللون ومتعرقاً، وإن بدا لون الشفاه أزرق.



نوروفيروس

الأعراض: قيء متكرر لا يسيطر عليه مع إسهال.

كم يدوم؟: يجب أن يحتاج الطفل يومين إلى ثلاثة للتعافي.

شعور الطفل: ضعيف ومنزعج من القيء مع إمكانية حدوث جفاف من فقدان السوائل.

ما يمكن فعله: تعويض السوائل وغسل البياضات والملابس على درجة حرارة 60 لقتل الجراثيم.

ما يجب تجنبه: نظام إرضاع أو أكل صارم، قدمي الحليب بكميات قليلة ومرات قليلة.

اللجوء إلى الطبيب: إن عانى الطفل من الجفاف إما بجفاف الحفاضات، أو كون منطقة اليافوخ غائرة.

الخناق

الأعراض: صعوبة في التنفس مع سعال قوي جداً.

كم يدوم؟: في الغالب يختفي خلال 48 ساعة، ولكن بعض الأعراض تدوم حتى أسبوعين.

شعور الطفل: سيكون الحلق منتفخاً، وقد يخيفه السعال، كما قد يعاني من ارتفاع الحرارة.

ما يمكن فعله: إجلاس الطفل باستقامة والعمل على إراحته، مع تقديم كثير من السوائل؛ لمنع الجفاف.

ما يجب تجنبه: البكاء يسبب تفاقم الأعراض، فحاولي تقليل انزعاجه قدر الإمكان.

اللجوء إلى الطبيب: إن كانت الأعراض حادة مع صعوبة في التنفس فيجب اللجوء إلى الطبيب.