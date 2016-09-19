علاج نوم الحامل المتقطع

التغيرات الهرومونية التي تصيب جسمك في حملك، سيكون لها وقع حتى على نومك، ولكن لنومك المتقطع خصوصاً في مرحلة حملك الأخيرة حلول، ترشدك إليها خبيرات «ماذر أند بايبي».

- قومي بشراء وسادة على شكل حرف v مريحة للعظام، فهي توفر دعماً كاملاً للرقبة والظهر، وهي مصممة لتخفيف الضغط عن رقبتك، وبعد الإنجاب يمكنك استخدامها، خلال الإرضاع.



- نامي على جانبك الأيسر، خلال الحمل، فقد أثبتت الدراسات، أن هذه الطريقة في النوم، تعزز تدفق الدم نحو المشيمة، كما تساعد كليتيك على التخلص من الفضلات، ما يقلل من التورم في الكاحلين والأقدام واليدين.



- ارتدي ملابس نوم قطنية ما يساعد على تنظيم درجة حرارة جسمك، كون القطن قابلاً للتنفس، ويمنع الرطوبة عند التعرق.