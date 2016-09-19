أخبار عاجلة

بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا» -
شوط أول.. السولية يتقدم للأهلي بهدف في شباك الاتحاد السكندري -
47 عضوًا يرفضون إيقاف فاعليات دورة التحكيم الدولي للجمباز الإيقاعي -
دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

علاج نوم الحامل المتقطع

Google+ Print

الإثنين 19-09-2016 14:13

التغيرات الهرومونية التي تصيب جسمك في حملك، سيكون لها وقع حتى على نومك، ولكن لنومك المتقطع خصوصاً في مرحلة حملك الأخيرة حلول، ترشدك إليها خبيرات «ماذر أند بايبي».

- قومي بشراء وسادة على شكل حرف v مريحة للعظام، فهي توفر دعماً كاملاً للرقبة والظهر، وهي مصممة لتخفيف الضغط عن رقبتك، وبعد الإنجاب يمكنك استخدامها، خلال الإرضاع.


- نامي على جانبك الأيسر، خلال الحمل، فقد أثبتت الدراسات، أن هذه الطريقة في النوم، تعزز تدفق الدم نحو المشيمة، كما تساعد كليتيك على التخلص من الفضلات، ما يقلل من التورم في الكاحلين والأقدام واليدين.


- ارتدي ملابس نوم قطنية ما يساعد على تنظيم درجة حرارة جسمك، كون القطن قابلاً للتنفس، ويمنع الرطوبة عند التعرق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي