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محافظ الوادى الجديد يصدر قرارًا لتحديد مواعيد الافراح بالأندية بالمحافظة

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محافظ الوادى الجديد يصدر قرارًا لتحديد مواعيد الافراح بالأندية بالمحافظة محافظ الوادى الجديد يصدر قرارًا لتحديد مواعيد الافراح بالأندية بالمحافظة

اللواء محمود عشماوى محافظ الوادي الجديد

 

أصدر اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، القرار رقم 135 لعام 2016، والخاص بتحديد الواحدة والنصف صباحًا في فصل الصيف، والواحدة بعد منتصف الليل في الشتاء، كمواعيد لإنهاء حفلات الزفاف بالقاعات والشوارع على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، على أن يعمل بالقرار بدءًا من اليوم ويتم إخطار كافة الجهات المعنية للتنفيذ.

وأكد عشماوى، أن هذا القرار يأتى استجابة للمواطنين والعمل على راحة المرضى وطلاب المدارس، خاصة أن هناك حفلات زفاف تستمر لساعات مبكرة من صباح اليوم التالى مضيفًا أن هذا القرار سوف يعمم على جميع المدن والقرى​.​

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