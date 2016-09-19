مصرع فلاح على يد شقيقه الأصغر لخلاف على أرض زراعية بأسيوط

مراسل«ONA»:

> لقى فلاح مصرعه متأثرًا بجراحه بعدما أطلق عليه شقيقه الأصغر أعيرة نارية لخلافات على قطعة أرض زراعية بمركز البدارى التابع لمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البدارى، يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية نجوع المعادى بالبدارى بقيام “ج.أ.ع” فلاح 45 سنة بقتل شقيقه”م.أ.ع” فلاح 55 سنة بإطلاق عدة طلقات نارية عليه من بندقية آلية على الفور أردته قتيلا، وذلك إثر خلاف نشب بينهما منذ عدة أيام على قطعة أرض زراعية ورثاها من والدهما.

تم التحفظ على الجثة بمستشفى البدارى المركزى وجارى تحرير المحضر اللازم وضبط الجانى واستكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة.