الأربعاء المقبل.. الأوبرا تقيم إختبارات للمواهب المتقدمه للإنضمام لكورال الأطفال

أعلنت د.إيناس عبد الدايم ” رئيس دار الاوبرا ” عن فتح الباب امام المواهب الواعدة للإنضمام لكورال اطفال الاوبرا ،وذلك من خلال الاختبارات المقامه للجنسين ممن تتراوح اعمارهم ما بين 6 الى 17 عام ، فى الثالثة مساء الاربعاء 21 سبتمبر 2016 بالاوبرا .

الجدير بالذكر ان كورال أطفال الأوبرا تأسس عام 1989تحت إشراف الراحلة الدكتورة رتيبة الحفنى، ليكون نواة لتخريج جيل جديد من الفنانين الموهوبين قادرين على تقديم جميع أشكال الغناء العربي الأصيل، ولتحقيق عدة أهداف تربوية واجتماعية وقومية، منها الحفاظ على الهوية الفنية المصرية والارتقاء بالمستوى الفني والثقافي ،وشهد ميلاد مجموعة من نجوم الغناء في مصر ،كما شارك في العديد من العروض التي نظمتها دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة .