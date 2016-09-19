التحقيق مع شقيقين لاتهامهما بحيازة 5 تماثيل يشتبه فى أثريتها بقنا

مراسل«ONA»:

تباشر نيابة مركز أبو تشت شمال محافظة قنا، التحقيقات مع شقيقين بتهمة حيازة تماثيل يشتبه فى أثريتها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، قد تلقت إخطارًا من اللواء أيمن فتحى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد فجر رئيس فرع البحث الجنائى بمركز أبو تشت، من القبض على كل من “أحمد.ص.ع” وشقيقه بعد العثور بحوزتهما على تماثيل يشتبه فى أثريتها عبارة عن “5 جعران”.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بمركز أبو تشت التى تولت التحقيقات.